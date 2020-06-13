"الري": إنجاز 75% من المحطة الشمسية بمتحف النيل –صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، اليوم السبت، إن سير العمل يتم على قدم وساق بمحطة توليد طاقة شمسية أعلى مبنى متحف النيل، والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان؛ تمهيداً لافتتاحه، بقدرة 200 كيلووات، وتم إنجاز 75% من حجم الأعمال، بطاقة نظيفة ورخيصة ومتجددة ومستدامة.
جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الري المهندس محمد السباعي، التي كشفت عن تنفيذ محطة توليد طاقة شمسية أعلى مبنى متحف النيل، والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان.
يُذكر أن متحف النيل بأسوان أحدث المشروعات التي تقوم هيئة السد العالي التابعة للوزارة بالعمل عليه كإحدى وسائل تأكيد عمق العلاقات المصرية بالثقافة الإفريقية.
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