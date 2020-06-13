محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
يناقش مجلس النواب، غدًا الأحد، خلال الجلسة العامة، تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وتضمن مشروع القانون، الذي وافقت اللجنة التشريعية عليه، رفع مبلغ تأمين الترشح من ٣ آلاف جنيه إلى ١٠ آلاف.
وجاءت أبزر اشتراطات الترشح والمستندات المطلوبة على النحو التالي:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، وإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعدًا، ومئة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعد.
كانت هذه تفاصيل خبر ١٠٠ ألف جنيه لـ"القائمة" و١٠ آلاف لـ"الفردي".. تعرف على شروط الترشح للانتخابات البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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