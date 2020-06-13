الصحة تحدد 3 أطعمة لتقوية المناعة والوقاية من كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عدة نصائح للمواطنين لتقوية جهاز المناعة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وجاءت النصائح وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر "فيسبوك" كالتالي:
ـ طبق سلطة يعزز المناعة ويتكون من الخضار الطازج، وهو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، وللحصول على كامل الفائدة تجعل طبقك متنوعًا ويحتوي على خضروات من كل لون كالتالي:
ـ الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر.
ـ الأصفر مثل (الفلفل الأصفر والجزر).
ـ الأخضر مثل (الخيار والجرجير والخس).
ـ الأبيض مثل (الفجل والبصل).
ـ البنفسجي مثل (البنجر).
العسل الأبيض معزز للمناعة:
ـ معلقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحًا يرفع من المناعة وينقي مساءً الهواء في الجهاز التنفسي.
كوب عصير برتقال بالجزر:
ـ عصير البرتقال بالجزر مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي.
ـ البرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.
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