"إسكان النواب": تشكيل لجنة تقصي حقائق في مخالفات البناء في الكمبوندات

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم السبت، إن مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة من الملفات التي تحظى باهتمام برلماني كبير؛ لمنع هذه الظاهرة ووضع أُطر صارمة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائي والتصدى بكل حزم وقوة للتعدي على أراضي الدولة واستعادة هيبة الدولة مرة أخرى، مشيدًا بالجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأضاف حمودة أن رئيس الجمهورية، وهو أعلى سلطة في الدولة، سياسته واضحة؛ وهي تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة، ولابد أن يكون القانون معصوب العينين في التطبيق والتنفيذ، مثلما نقوم بتطبيق القانون على المواطنين في الأحياء الشعبية والراقية، لابد أن يطبق وبحسم على التجمعات السكنية المغلقة "الكمبوندات"، وفى حال وجود أي مخالفة لاشتراطات البناء يتم تطبيق القانون فورًا.

وأعلن رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان ورود العديد من الشكاوى إلى لجنة الإسكان، من عدد كبير من المواطنين، بشأن مخالفات صارخة لاشتراطات البناء والمخططات التفصيلية في عدد من الكمبوندات، ونظرًا لأن هذه الأماكن مغلقة يصعب اكتشاف المخالفات بها، مشيرًا إلى أن الجميع وفي المقدمة مجلس النواب يقف مع الدولة بشأن استعادة الهيبة والقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء ولن نعود إلى الوراء مرة أخرى.

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وكشف رئيس لجنة الإسكان عن أنه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق؛ للوقوف على مخالفات البناء واشتراطات البناء والمخططات التفصيلية في التجمعات السكنية المغلقة "الكمبوندات" على مستوى الجمهورية، على أن تتم كتابة تقرير نهائي بالأوضاع القائمة، ومن ثم رفعها إلى السلطة التنفيذية لمحاسبة المسؤولين؛ لاتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات، متابعًا: "القانون لا بد أن يطبق على الجميع اللي مخالف في غرفة واللي مخالف في قصر الجميع سواسية أمام القانون".

وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير3، هو بمثابة ضوء أخضر لكل مؤسسات الدولة للتحرك والقضاء على الفساد والمحسوبية، وتطبيق القانون على الجميع.

واختتم حمودة بيانه بجملة قالها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن هذه العبارة إذا تم تطبيقها ستتغير حال هذا الوطن، فالرئيس قال "إحنا بلد في مواجهة مع مستقبلها، عايزة الإخلاص والجدية واللي مش قادر يقول شكرًا أنا مش قادر، نفضل كده العمر كله لغاية ما نمشي أو نقابل ربنا".