مصر | المحكمة الإدارية العليا تنتصر لأصحاب الأمراض النفسية (التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المحكمة الإدارية العليا تنتصر لأصحاب الأمراض النفسية (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتصرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة، في حكم تاريخي ومهم لأصحاب الأمراض النفسية وحقوقهم.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة ممرض بمستشفى الصحة النفسية ببنها بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين؛ لقيامه بتصوير المرضى النفسيين بكاميرا الهاتف المحمول خاصته، حيث صور أثناء النوبتجية واقعة ضرب بعض المرضى بقسم 4 رجال بمستشفى الصحة النفسية ببنها بمحافظة القليوبية مما ترتب عليه إصابة المرضى ببعض الكدمات بالوجه، وإذاعة الفيديو عبر اليوتيوب والفيس بوك وقيامه بمساومة زملائه الممرضين بالمستشفى للتوقيع على إيصال أمانة على بياض مقابل التستر على واقعة تصويره هؤلاء المرضى.

وأكدت المحكمة، أن للمريض النفسى حقوقًا أهمها عدم إفشاء معلومات ملفه الطبي، ووضعت المحكمة عدة مبادئ لحماية الصحة النفسية مؤكدة على أن العلاج النفسي هدفه علاج المريض وإعادته للمجتمع ليعيش حياة منتجة، وليس إقصائه وعزله في المنشاَت النفسية لمدد طويلة.

وأشارت، إلى أن مصر من أولى الدول في تقنين رعاية الصحة النفسية منذ عام 1944 قبل أن يضعها المجتمع الدولي في مقدمة اهتماماته، وأن اتجاه المشرع المصري عام 2009 يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني في حماية حقوق الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية ومنع التمييز ضدهم.

Advertisements

كما أكدت على أنه يجب على القائمين بالمصحات النفسية مراعاة وثيقة الأمم المتحدة لحماية المصابين بعلل نفسية الصادرة عام ١٩٩١ وأن الخروج عليها مخالفة مهنية ووظيفية، وأن النموذج العلاجي للاضطرابات النفسية يجب أن يتحول من العزل في المصحات النفسية ومؤسسات الإيواء المغلقة إلى الرعاية المفتوحة وإعادة الاندماج في المجتمع، وأن للمريض النفسي حقوقا متعددة ولمن يخالفها غرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وأن تصوير المرضى النفسيين بوسائل الإعلام إخلال جسيم بواجبات الوظيفة وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية.

وقرر المشرع للمريض النفسي حقوقًا عدة على قمتها أن يتلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والإحاطة علمًا باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة وتلقي المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته، وكذلك حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في حالات محددة كطلب المعلومات من جهة قضائية ووجود احتمال قوي بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين وحالات الاعتداء على الأطفال أو الشك في وجود اعتداء، وحماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة وحمايته من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.

لذا ناط المشرع بالمجلس القومي للصحة النفسية تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق في الاطلاع على سجلات المرضى، كما رصد المشرع جزاءً جنائيا لمن يخالف إحدى هذ الحقوق بأن رصد عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وذكرت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن فيما ورد ببلاغ الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان لواقعة ضرب بعض المرضى بقسم 4 رجال بمستشفى الصحة النفسية ببنها بمحافظة القليوبية مما ترتب عليه إصابة المرضى ببعض الكدمات بالوجه، وقيام الطاعن بتصوير المرضى بكاميرا الهاتف المحمول خاصته أثناء النوبتجية وإذاعة ذلك الفيديو بوسائل الإعلام على اليوتيوب وببعض المواقع الإلكترونية لبعض الصحف والفيس بوك كما أنه قام بمساومة اثنين من زملائه الممرضين للتوقيع علي إيصال أمانة علي بياض مقابل التستر علي واقعة تصويره المرضى، وهذا المسلك من جانبه يعد إخلالا جسيما بواجبات وظيفته وخروجًا منه ما عهد إليه مع المرضى النفسيين وهم الأولى بالرعاية والحماية مما يستوجب مؤاخذته عليهما ومجازاته تأديبيًا.

واختتمت المحكمة أن ما ذهبت إليه تأكد في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام ١٩٦٦ والذي ينص على " حق جميع الأفراد في أفضل مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسدية والنفسية " وتكللت تلك الجهود بإصدار وثيقة دولية بعنوان "مبادئ الأمم المتحدة لحماية المصابين بعلل نفسية وتحسين الرعاية الصحية النفسية عام ١٩٩١" الذى صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 11946 بتاريخ أول ديسمبر 1991 وتعد مبادئ عام ١٩٩١ المكونة من خمس وعشرين مادة وثيقة بالغة الأهمية، تضمنت المعايير التفصيلية كحد أدنى فيما يتعلق بحق الأفراد ذوي الاضطرابات أو الإعاقات النفسية في الرعاية الصحية .واشتملت على مجموعة واسعة من الالتزامات المتصلة بمعايير العلاج والرعاية التى يتعين على القائمين بالمصحات النفسية مراعاتها والعمل بها ويعد الخروج عليها مخالفة مهنية ووظيفية.