أخبار مصر | لهذا السبب.. وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مدير مستشفى المطرية التعليمي، لتقصيره في أداء مهام عمله وتخليه عن مسئوليته، وذلك بعد واقعة وفاة مريض سوداني داخل المستشفى في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة عليا لاستكمال التحقيق معه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت تقصيره في الواقعة.

وأكدت الوزيرة، أنه لا تهاون في حق أي مريض في الحصول على الخدمة الطبية، فى ظل سعي الدولة الدائم على توفير أعلي درجات الرعاية الطبية بالمستشفيات، فضلا عن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة من المسئولين بالوزارة من خلال اللجان التفتيشية على جميع المستشفيات ومراجعة أعمال تلك اللجان من خلال وزيرة الصحة والسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث وجهت الوزيرة بفتح تحقيق عاجل وفوري، حيث كلفت الدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الواقعة، تضم اثنين من الاستشاريين الفنيين بالهيئة وأستاذ قانوني من كلية الحقوق، مؤكدًا أن نتائج التحقيقات سوف تعرض على وزيرة الصحة والسكان، ليتم إحالتها للجهات المختصة.

وأشار إلي ان اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان تباشر عملها على قدم وساق لمعرفة ملابسات الواقعة، كاشفا أن التحقيقات المبدأية أظهرت عددا من المخالفات الإدارية والفنية من جانب المستشفى، مؤكدًا أنه جاري تحديد المقصرين وسيتم تقديمهم للجهات المعنية لتوقيع أقصي عقوبة عليهم.

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تطورات إصابات ووفيات كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.