أخبار مصر | ضوابط قبول اعتذارات المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة في القاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضوابط قبول اعتذارات المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولة تفقدية بمدرسة المجمع الحرفي بالوايلي، ليطمئن على استعدادات المدرسة لتلقي اعتذارات المعلمين والإدرايين، عن عدم المشاركة في امتحانات الثانوية الثانوية العامة لهذا العام.
وناشد مدير المديرية، المعلمين والعاملين الراغبين في تقديم الاعتذارات، الالتزام والتعاون والتحلي بضبط النفس، حيث تم تنظيم العمل لدخولهم على دفعات وتلقي الطلبات، حرصا على صحتهم وسلامته، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والأمنية بالتعاون مع قسم شرطة الوايلي والأجهزة الأمنية والطبية.
وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة ومنها:
- قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
- إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).
- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية)، ونسبة عجز 5%.
- وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد)،مع وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).
- وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).
- أن يكون الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل)، أو ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).
تطورات إصابات ووفيات كورونا
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.
جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر 41303 حالة و1422 وفاة
وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.