أخبار مصر | ضوابط قبول اعتذارات المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة في القاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضوابط قبول اعتذارات المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولة تفقدية بمدرسة المجمع الحرفي بالوايلي، ليطمئن على استعدادات المدرسة لتلقي اعتذارات المعلمين والإدرايين، عن عدم المشاركة في امتحانات الثانوية الثانوية العامة لهذا العام.

وناشد مدير المديرية، المعلمين والعاملين الراغبين في تقديم الاعتذارات، الالتزام والتعاون والتحلي بضبط النفس، حيث تم تنظيم العمل لدخولهم على دفعات وتلقي الطلبات، حرصا على صحتهم وسلامته، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والأمنية بالتعاون مع قسم شرطة الوايلي والأجهزة الأمنية والطبية.

وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة ومنها:

- قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

- إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية)، ونسبة عجز 5%.

- وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد)،مع وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

- وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

- أن يكون الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل)، أو ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

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