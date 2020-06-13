أخبار مصر | وزير الرياضة يتابع الأعمال الإنشائية بمدينة الشباب في الأسمرات (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتابع الأعمال الإنشائية بمدينة الشباب في الأسمرات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثني الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مستوى الإنشاءات المتنوعة بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات ومركز شباب أهالينا واللذان يأتي إنشاؤها في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بتنمية وتطوير المناطق العشوائية والأكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بها.
وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بتفقد مشروع إنشاء مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات، ومشروع إنشاء مركز شباب أهالينا بحي السلام لمعاينة الأعمال الإنشائية التى تم الانتهاء منها، ومدى استعدادهما للتشغيل والافتتاح الفترة المقبلة.
وشملت جولة الوزير داخل مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات منطقة ملاعب كرة القدم بالأبعاد القانونية، والملاعب الخماسية، والملاعب المتعددة الأغراض، وحمام السباحة الأولمبي وحمام السباحة التدريبي وحمام سباحة الأطفال، والمبني الاجتماعي، وصالة الجيم، ويتم إنشاء المدينة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.
فيما تضمنت الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة بمركز شباب أهالينا المبني الإدارى، وحمام السباحة، والملاعب، وحديقة أطفال، والمحال التجارية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تمضي قدمًا فى ملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية لإتاحة فرصة ممارسة النشء والشباب لمختلف الأنشطة بها، والعمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة تحقيقًا لأحد المحاور الرئيسية من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.
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صورة,عادي
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم السبت، قرارا بصرف الكمامة للمحامين بجنيهين فقط على أن تتحمل النقابة فارق السعر المشتراه به من القوات المسلحة.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، والكمية المنصرفة للنقابة العامة من الكمامات من القوات المسلحة، وعلى الجدول المعد بمعرفة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو المجلس، بمعدل توزيع الكمامات على النقابات الفرعية بنسبة عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل منها.
تطورات إصابات ووفيات كورونا
وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.