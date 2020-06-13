أخبار مصر | وزير الرياضة يتابع الأعمال الإنشائية بمدينة الشباب في الأسمرات (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتابع الأعمال الإنشائية بمدينة الشباب في الأسمرات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثني الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مستوى الإنشاءات المتنوعة بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات ومركز شباب أهالينا واللذان يأتي إنشاؤها في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بتنمية وتطوير المناطق العشوائية والأكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بها.



وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بتفقد مشروع إنشاء مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات، ومشروع إنشاء مركز شباب أهالينا بحي السلام لمعاينة الأعمال الإنشائية التى تم الانتهاء منها، ومدى استعدادهما للتشغيل والافتتاح الفترة المقبلة.

وشملت جولة الوزير داخل مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات منطقة ملاعب كرة القدم بالأبعاد القانونية، والملاعب الخماسية، والملاعب المتعددة الأغراض، وحمام السباحة الأولمبي وحمام السباحة التدريبي وحمام سباحة الأطفال، والمبني الاجتماعي، وصالة الجيم، ويتم إنشاء المدينة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.

فيما تضمنت الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة بمركز شباب أهالينا المبني الإدارى، وحمام السباحة، والملاعب، وحديقة أطفال، والمحال التجارية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تمضي قدمًا فى ملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية لإتاحة فرصة ممارسة النشء والشباب لمختلف الأنشطة بها، والعمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة تحقيقًا لأحد المحاور الرئيسية من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.