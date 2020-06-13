أخبار مصر | بشرى سارة من وزارة النقل للمصريين العائدين من السعودية

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة من وزارة النقل للمصريين العائدين من السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس كامل الوزير وزير النقل باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل عودة المصريين العائدين بالمملكة العربية السعودية.

واوضحت وزارة النقل انه تم التنسيق بين شركة القاهرة للعبارات والهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر والجهات المعنية بالمجتمع المينائى لتنفيذ توجيهات وزير النقل والبدء فى تسيير عدد من الرحلات البحرية لنقل المصريين من ميناء ضبا السعودى الى ميناء سفاجا البحرى.

واضافت ان ذلك يتم بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا

حيث غادرت ميناء سفاجا صباح اليوم العبارة القاهرة متجهة الى مينا ضبا ووجه الفريق مهندس كامل الوزير قيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحى وضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية حيال تعقيم الركاب والأمتعة والسيارات.

وفى هذا الصدد، تم عقد اجتماع مع اعضاء المجتمع المينائى بميناء سفاجا البحرى لبحث اجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء اجراءات الجوازات والاجراءات الجمركية ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء ونقل الحالات الايجابية بسيارات مجهزة لاماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بتعقيم العبارة وتجهيزها للرحلة القادمة.

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تطورات أزمة كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.