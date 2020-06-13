أخبار مصر | الجيزة تزيل 5 فيلات مخالفة بالبدرشين وكرداسة والهرم

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيزة تزيل 5 فيلات مخالفة بالبدرشين وكرداسة والهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة 5 فيلات في عدد من الأحياء إثر حملة مكثفة للتصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي مملوكة للدولة، بكافة الأحياء والمراكز والمدن.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة 5 فيلات مقامه بالمخالفة بمراكز ومدن البدرشين وكرداسة وحي الهرم، مشيرا أنه تمت اعمال الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض كإجراء رادع للمخالفين.

ونوه محافظ الجيزة بأنه تم ازاله فيلات مقامة بالمخالفة علي اراضي زراعية بقرية المرازيق بالبدرشين باجمالي مساحة 1350 متر أراضى زراعية خارج الحيز العمرانى كما تم ازاله فيلا بنطاق المرازيق على مساحة 600 متر تقريبا وإستكمال إزالة فيلا بمنطقة كفر الجبل والاسوار المحيط بالمنطقه التى تم بها الازاله بالكامل بحي الهرم بالإضافة إلي ازاله فيلات بمدينة كرداسة.

ونوه بأنه تم متابعة إزالة العقارات بشارع ترسا لاستكمال أعمال توسعه وتطوير الشارع مشيرا أن مجهودات الإزالة تتم يوميا لسرعه نهو الأعمال.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الاكتفاء بإزاله المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانونى‪.‬

ويذكر أن محافظة الجيزة تشهد موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزاله مئات الحالات المخالفة خلال الاسبوع الماضي .

تطهير 40 ألف منشأة حكومية وشوارع حيوية ورئيسية وفرعية بالجيزة

قامت محافظة الجيزة، بتنفيذ حملة مكبرة، لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم تطهير وتعقيم 40 ألف منشأة حكومية وشوارع رئيسية وحيوية وفرعية ومحلات ومنازل والأماكن العامة وعددًا من مقار مكاتب البريد والبنوك بالأحياء والمراكز، خلال الأسبوعين الماضيين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقرى المحافظة على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يتم يوميا تسيير سيارات بمكبرات صوتيه تجوب الشوارع لنشر التوعية اللازمة للمواطنين واهم الإرشادات الصحية وسبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكماة في أثناء التردد على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أوالبنوك، أو في أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصه حفاظا على سلامتهم.

وفي الإطار نفسه، استعرض محافظ الجيزة، مجهودات التطهير التي نفذتها المحافظة أمس من خلال مديرية الطب البيطري مشيرا أن بحي العمرانية تم تطهير وتعقيم مبانٍ مديرية الطب البيطري بالجيزة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الفاو وقسم الطالبية من الخارج.

وفي الوراق تم تطهير وتعقيم مبنى حي الوراق بالكامل وقسم الشرطة والوحدة البيطرية بوراق العرب ومكتب بريد وراق العرب و3 شوارع جانبيه من شارع الجمعية الزراعي بإجمالي عدد 70 واجهة منزل و50 محلا، كما تم تطهير مسجد حافظ إبراهيم ومسجد قسم شرطة الوراق.

وفي العياط تم تطهير وتعقيم مستشفى العياط المركزي بالكامل والشارع الرئيسي وشارع الجيش وإدارة العياط البيطرية وفي جنوب الجيزة تطهير وتعقيم وقسم شرطة الجيزة وميدان الجيزة وفي أوسيم تم تطهير 250 واجهة ومحيط المصانع بالمنطقة الصناعية بالبراجيل.

وفي الواحات البحرية تم تطهير وتعقيم مستشفى الواحات البحرية وعدد 4 مبانٍ وقسم الطواري ووحدة الرعاية الصحية ومعمل تحليل إلى جانب 6 من المحلات التجارية.