أخبار مصر | غادة والي: ثلث مدمني المخدرات في العالم من النساء (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر غادة والي: ثلث مدمني المخدرات في العالم من النساء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، كلمة للاحتفال بمرور 25 عاما على مؤتمر بكين للمساواة بين الجنسين، وذلك بدعوة من المفوضية الدولية للمخدرات، حيث تحدثت عن تأثير وباء كورونا على المرأة وجهود المنظمة لحماية المرأة وتمكينها وبحضور 200 مشارك من أكثر من 80 دولة عبر خاصية الفيديو كونفرانس من فيينا، كما تحدثت وزيرة العمل والمساواة في بلجيكا وورئيسه مفوضية حقوق الإنسان.

وتحدثت والي، عن تأثير الوباء على المرأة في جميع أنحاء العالم، حيث أشارت إلى أن 70 ٪؜ من قوه التمريض في جميع أنحاء العالم من النساء اللاتي يعرضن حياتهن للخطر ويعرضن حياة أسرهن للخطر، مؤكدة أنه بعد أكثر من مرور عقدين على بكين ما زالت البطالة بين النساء أعلى من البطالة بين الرجال وأن أجر المرأة أقل بـ٢٠٪؜ في المتوسط عن دخل الرجل، كما أنها غالبا ما تعمل في القطاع غير الرسمي بدون حماية اجتماعية وهي بالتالي معرضة لأن تكون ضحية للاتجار بالبشر، وقد أعلنت الدول الأوروبية أن نسبه الشكوى من العنف المنزلي ارتفعت بنسبه 60٪؜ في فتر ه الوباء وقالت إنه في الدول النامية قد تكون النسبة عالية كذلك ولكن بدون وسيلة للشكوى والاستغاثة.

Advertisements

وقالت، إن ثلث مدمني المخدرات في العالم من النساء وأنه في كثير من الدول تحرم المرأة من فرصة العلاج، وأن منظمة unodc تولي اهتماما خاصا لإتاحة العلاج والتأهيل للمرأة، وأن الوباء جاء كاشفا لضعف النظم والمؤسسات الصحية في معظم الدول وأكدت على تعهدها بتحقيق المساواة في التعيينات تطبيقا لسياسة السكرتير العام في ذات الموضوع.

واستعرضت والي، مختلف البرامج والمشروعات المنفذة على الأرض، قائلة إنه في كل مجتمع وفي كل دولة هناك أم أو أخت أو زوجه تنتظر منا الدعم والمساندة وأنهت كلمتها بدعوه المجتمع الدولي للعمل معا لتمكين المرأه وقالت أنا معها من أجل العدالة والتمكين.

وعلقت ممثلة المكسيك، بأن وجود "والي" علي رأس المنظمة يمنح الفتيات أملا أنه لا حواجز ولا مستحيل بعد اليوم.