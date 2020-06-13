شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يستغيثون: «المجاري طافحة في شارع الجمهورية بدسوق من شهر رمضان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا العشرات من المواطنين بشارع الجمهورية بمدينة دسوق مما وصفوه بتجاهل المسؤولين بمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستغاثاتهم، بسبب طفح مياه الصرف الصحي بالشارع وتسربها إلى المنازل والمحال، ما يهدد بكارثة بيئية بسبب الحشرات إضافة للروائح الكريهة.

إبراهيم عمارة، أحد أهالي الشارع استغاث بـ«المصري اليوم»، بعد أن تجاهله المسؤلون بمجلس مدينة دسوق لتوصيل استغاثته للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قائلا إن «شارع الجمهورية، خاصة منطقة تقاطعه مع شارع عبدالعزيز تحول لبحيرة مجاري، فمنذ أواخر شهر رمضان والمجاري طافحة، وأعاقت حركة السير للمواطنين وأصبحت مرتعا للحشرات الضارة التي تهاجمنا في المنازل إضافة للروائح الكريهة، فهجر الكثيرون منازلهم ومحلاتهم خشية تعرضهم للأوبئة، وأصبحنا مهددين بكورونا والملاريا والكوليرا والتيفود بسبب المجاري، واستغثنا برئيس المدينة دون جدوى فاستغثنا بالنجدة، كما استغثنا بـ ١٢٥ إلا أنهم تعاملوا معنا بعدم اهتمام».

طفح مياه الصرف الصحي بمدينة دسوق في كفر الشيخ

من جانبه أكد إبراهيم زغلول، عضو مجلس محلي محافظة سابق، أن مدينة دسوق بكامل أحيائها تعاني من سوء حال شبكة الصرف الصحي الذي أنفق عليها ملايين الجنيهات وتم إهدارها دون فائدة وطالب المحافظ بفتح هذا الملف ومحاسبة المسؤولين.

طفح مياه الصرف الصحي بمدينة دسوق في كفر الشيخ

مواطن آخر طالب بأن يتدخل المحافظ ويشكل لجنة بصفه عاجلة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المياه ومجلس المدينة، والأهالي وكلية الهندسة لفحص أماكن المخاطر بدسوق وإصلاحها بصفة فورية.

طفح مياه الصرف الصحي بمدينة دسوق في كفر الشيخ

في المقابل أكد أحمد عيسى، نائب رئيس مدينة دسوق، أنه اتصل بمسؤولي الصرف الصحي لإصلاح الصرف الصحي بتلك المنطقة، لافتا إلى أن هناك مشكله بالصرف الصحي بمنطقة شبكة الكهرباء بسبب هبوط أرضي تسببت في ذلك، وتم إدراج حوالي ٣ ملايين جنيه في الخطة الجديدة لإصلاحه ولكن حاليا لا توجد اعتمادات مالية.

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