شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. «تنسيقية الأحزاب» تُطلق حملة «الوعي أمان» لدعم المواطنين بالعزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وانطلاقا من دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقديم كافة أنواع الدعم والمشاركة من أجل المواطن المصري، وتزامنًا مع الذكرى الثانية لتأسيس التنسيقية، فإننا نطلق حملة «الوعي أمان» لدعم المراكز الطبية الحكومية، ودعم المواطنين في العزل المنزلي بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقامت التنسيقية بتشكيل غرفة عمليات مركزية للمبادرة لمتابعة 19 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات كمرحلة أولى تضم عددًا كبيرًا من المتطوعين والمتطوعات من شباب الأحزاب والسياسيين.

وتستهدف الحملة كذلك إطلاق أكبر شبكة من المتطوعين للقيام بالتوزيع والتوصيل المنزلي لبروتوكول العلاج المنصرف من الوزارة للمخالطين والمعزولين منزليا، وتنفيذ العديد من حملات التوعية الخاصة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة كوقاية من تلك الجائحة.

وتأتي الحملة لإدراك التنسيقية لأهمية التكاتف المجتمعي بكافة كياناته لدعم الجهود المبذولة من الدولة للعبور من تلك الأزمة العالمية، واستكمالا لعدد من الأنشطة السابقة والمستمرة لدعم الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا ومنها مبادرة البالطو الأبيض.

وتشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزارة الصحة متمثلة في الوزيرة هالة زايد، وديوان الوزارة على توجيه مديريات الصحة في المحافظات بالتعاون مع الشباب الحزبي لتلبية احتياجات أهالينا المصابين والمخالطين.

وتدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المراكز الطبية والعلاجية والمستشفيات الحكومية بكافة أنواع الاحتياجات الطبية اللازمة والضرورية لعلاج ومتابعة مرضى فيروس كورونا.

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