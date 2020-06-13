شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 125 حالة شفاء جديدة من مستشفيات الشرقية.. والحصيلة ترتفع إلى 432 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج ١٢٥ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وأوضح «مسعود» في بيان، السبت، خروج ٣٧ حالة للمرة الأولى من مستشفى منيا القمح المركزي، و٤ حالات من مستشفى أولاد صقر المركزي، و٤ حالات أخرى من مستشفى مشتول السوق المركزي، وحالتين من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، و١٦ حالة من مستشفى العزل بالزقازيق، وحالة من مستشفى الصدر بالزقازيق، و٤٥ حالة من مستشفى السعديين المركزي، و١١ حالة من مستشفى بلبيس المركزي، و٥ حالات من مستشفى كفر صقر المركزي، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ٤٣٢ حالة بالمحافظة حتى الآن.

وذكر أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.