شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «100 يوم كورونا».. مدير «عزل العجمي»: «الحرب قائمة ولن نهرب من المعركة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع مرور 100 يوم على تحويل مستشفى العجمى النموذجى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في الإسكندرية، بعثت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المستشفى، رسالة طمأنينة وحب للمواطنين تحت عنوان «تحدى 100 يوم في عزل العجمي لمحاربة عدوى كورونا».

وقالت «ميرفت»، في رسالتها: «المرضى والفريق الطبى الاثنين أبطال في مواجهة المرض، والحرب قائمة ولن نهرب من المعركة»، مضيفة: «عمرى ما ترددت لحظة ولا أي خوف دخل جوايا من أول لحظة كنت فخورة جدا أن أكون قائد ومدير لمستشفى تم اختيارها كمستشفى عزل لمرضى الكورونا، وكنت عايزة أثبت للعالم كله أن الفريق الطبى على قدر المسؤولية في مواجهة أزمة عالمية وجائحة تهدد البشرية كلها، وكنت فخورة إنى واحدة من الشباب اللى بإذن الله هيبهر العالم كله ان بمجهوداتهم وبحماسهم ممكن ننجح ونتخطى أقوى الصعوبات».

وتابعت: «تم تجهيز المستشفى في ٦ أيام فقط لتحويل جميع أقسام من حضانات وعمليات وداخلى وطوارئ ونساء وولادة ومناظير وقلب مفتوح كل ده يتحول إلى ١٤٠ سرير عناية مركزة متوسطة و٦٠ سرير عناية مركزة متقدمة وحرجة تعبنا فيهم جدا جدا وكان صراع مع الوقت إننا ننجز مهمتنا في ٦ أيام فقط».

وأكدت مدير المستشفى: «كنت على يقين أنه لو لم نواجه الكورونا في العزل هيوصل بيوتنا وأولادنا، وبدأنا نعامل كل المرضى على أنهم من أسرنا ولازم يتوفر لهم كل الموارد أولا بأول من أدوية ومستلزمات طبية ومفروشات وطعام وشراب وكل حاجة يحتاجوها، مش برتاح إلا لما أمر عليهم بنفسى واسمع شكواهم واحتياجاتهم، وكنت حاسة بمسؤولية اتجاههم مش بس توفير علاجهم، وإنما أيضاً حالتهم النفسية بالذات وهما محبوسين جوه غرف ومكنتش متخيلة أن يعدى عليا ٩ فرق طبية من ٦ مارس إلى الآن كل ١٤ يوما فريق جديد من دكاترة وتمريض وفنيين وعمال وأمن وإداريين وصيانة ومطلوب تدريبهم مكافحة العدوى وبروتوكول العلاج وحمايتهم ودعمهم نفسياً في صراعهم في محاربة المرض وبالذات أن الجميع معرض في أي لحظة للإصابة».

وخلال رسالتها، قالت إن «المرضى أبطال.. أد إيه بعزيمتهم وإرادتهم يواجهون مرض مجهول، وعلشان كده قررنا نشجعهم ونقويهم ونشاركهم مشاعر الحب والفرحة والأعياد، واحتفلنا معهم بأعياد ميلادهم ورسومات أطفالهم وزينة وفوانيس رمضان وفرحتنا كلنا لعب وكعك العيد وكمان شاركناهم في خوفهم وأحزانهم وكل المرضى الذين توفوا صلينا عليهم صلاة الجنازة، وبقينا نكلمهم هما وأقاربهم ونخفف عنهم وتليفونى أصبح عبارة عن سنترال عمومى».

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