شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف المعادى يصلى الجنازة على القمص بولا ناشد كاهن الكنيسة الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، اليوم السبت، صلاة جنازة القمص بولا ناشد، حيث كان القمص بولا ناشد كاهن كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادي الجديدة، قد رحل عن عمر قارب 74سنة بعد خدمة كهنوتية دامت 40سنة.

ولد القمص بولا ناشد، يوم 23 يوليو 1946، وسيم كاهنًا في 1 يونيو 1979، بينما نال رتبة القمصية في نفس عام سيامته.



من جانبه ، تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا دانيال أسقف إيبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس ومجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب المبارك القمص بولا ناشد، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.