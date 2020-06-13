شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير للقومى للمرأة: برنامج "رامز مجنون رسمى" أسوأ المواد التى عرضت فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، تقريرا حول رصد لجنة الإعلام بالمجلس برئاسة الدكتورة سوزان القلينى الأعمال التليفزيونية المقدمة فى شهر رمضان، للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة فى الإنتاج الإعلامى لرمضان 2020، بالإضافة إلى قيام لجنة الإعاقة بالمجلس برئاسة الدكتورة هبة هجرس برصد صورة المرأة المعاقة .

وأشارت الدكتورة سوزان القلبنى، خلال التقرير، إلى أن لجنة الإعلام قامت بتشكيل فرق بحثية مكونة من 270 طالبا وطالبة من طلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس، وقامت برصد 26 مسلسلا بالإضافة للإعلانات والبرامج بالإضافة إلى الوقوف على ما تناولته الصحف حول المسلسلات وموقف النقاد والمجتمع المحيط من الأعمال الرمضانية المعروضة لهذا العام ومراعاة مؤشرات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص صورة المرأة وتوافق الأعمال مع الكود الإعلامى الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة فى 2018، مؤكدة أن الرصد أعتمد على معايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكود الإعلامى للمرأة الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس .

وأوضحت رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس أن المؤشرات العامة لتحليل صورة المرأة فى الإنتاج الإعلامى للأعمال الدرامية المقدمة طوال شهر رمضان لعام 2020 جاءت كما يلى :

- الالتزام بوجود التصنيف العمرى للمشاهدة قبل بداية الأعمال الرمضانية وإن كان معظمها لا يتناسب مع الفئة العمرية المحدد لها .

- جاء إجمالى الأعمال الدرامية للبطولات النسائية 10 فى المسلسلات التالية(خيانة عهد- سلطانة المعز – ب 100 وش – ليالينا 80 – ونحب تانى ليه – فرصة تانية – سكر زيادة – لعبة النسيان – القمر اخر الدنيا – جمع سالم ) وقد عكست صورة مسلسلات لعبة النسيان ونحب تانى ليه صورة المرأة القوية، وظهرت أسوأ صورة للمرأة فى مسلسل بـ 100 وش حيث عكس صور سلبية للمرأة من بيها النصابة والمدمنة والمتلونة وعلى عكس المؤشرات الأولية للتقرير النصفى الأولى الذى أظهر دعم مسلسلى خيانة عهد للمرأة القوية المسالمة، إلا أن النصف الثانى من شهر رمضان ركز المسلسل أيضًا على صورة المرأة القوية التى تحدت الحزن على فقد الابن واتفقت مع الجهات الرسمية للايقاع بمرتكبى الجريمة وهم أخواتها وقد ظهرت قوة بطلة المسلسل فى مواجهة الشر والكراهية وتدبير المكائد والقتل لأقرب أفراد عائلتها وهو ابنها وفد تفوقت الفنانة يسرا على نفسها فى أداء هذا الدور .

- احتلت قضية العنف ضد المرأة المرتبة الأولى بين أبرز القضايا والموضوعات التى تم تناولها فى المسلسلات، تليها المشاكل الأسرية فى المرتبة الثانية، ثم تربية الأبناء فى المرتبة الثالثة، وظهرت قضية الطلاق بمعالجات درامية إيجابية فى أكثر من مسلسل هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة مثل مسلسل فلانتينو ومسلسل شاهد عيان وليالينا وحب عمرى ونحب تانى ليه .

- تعالج فى مسلسلات رمضان للمرة الأولى هذا العام قضية الانتهاكات الإلكترونية والجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتى تنتهك خصوصيات الاشخاص وما يترتب عليها من المشاكل الأسرية، وقد تم تناول هذه القضية فى مسلسلات خيانة عهد وبـ 100 وش ولعبة النسيان .

- تعرضت المرأة فى المسلسلات للعديد من مظاهر العنف بمعدل (444 مشهد للعنف)؛ سواء كان مادى تمثل فى الضرب والاهانة المباشرة والقتل أو المعنوى الذى تمثل فى القهر والتمييز ضد المرأة – الدونية – والاضطهاد والاحتقار والذل والسخرية أو كلاهما معا، وجاء تركيز الأعمال الدرامية على العنف المعنوى بنسبة 69% عنها فى العنف المادى والمشاهد التى تجمع بين العنف المعنوى والمادى .

- من أبرز المسلسلات التى ركزت على العنف المعنوى ضد المرأة: (اتنين فى الصندوق، فلانتينو، سلطانة المعز، لعبة النسيان، ونحب تانى ليه، فرصة تانية، جمع سالم، رجالة البيت )، أما عن أكثر المسلسلات التى ظهر فيها العنف المادى بصورة أكبر فكانت: ( لما كنا صغيرين، ليالينا، ونسنى، شاهد عيان ) أما المسلسلات التى جمعت بين العنف المادى والمعنوى فهى ( خيانة عهد، البرنس، ب 100 وش، اللعبة، الفتوة )

- يعتبر الرجل مصدر العنف الأبرز ضد المرأة وقد ظهر ذلك فى (636 مشهدا للعنف) ومن أبرز المسلسلات التى ظهر فيها ذلك: (الفتوة، اتنين فى الصندوق، البرنس، ولاد إمبابة، ونحب تانى ليه، فرصة تانية، لعبة النسيان، فى مقابل (330 مشهدا للعنف) مارستها مرأة ضد مرأة أخرى مثل مسلسلات: " خيانة عهد، سكر زيادة، لما كنا صغيرين، وكلينها والعة، حب عمرى"، ويعتبر الزوج أو الخطيب هو المصدر الأول للعنف ضد المرأة وقد ظهر ذلك فى "217 مشهدا للعنف".

- بلغت إجمالى الصور الإيجابية التى ظهرت بها المرأة فى المسلسلات (1104مشهد ايجابي) فى مقابل ( 755 مشهد سلبى ) وهو ما يعد مؤشر جيد لتوافق الدراما الرمضانية هذا العام مع ما جاء فى الكود الإعلامى الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة عن أهمية الحديث عن الأدوار الإيجابية التى تلعبها المرأة فى المجتمع، ومن أكثر المسلسلات تركيزا على الصورة الايجابية للمرأة: "حب عمرى، ونحب تانى ليه، ليالينا، لعبة النسيان، الاختيار، سكر زيادة، جمع سالم، الفتوة، النهاية"

- اهتمت كل المسلسلات بالمرأة فى الحضر وعدم الاهتمام بالمرأة فى الريف إلا فى مشاهد نادرة .

- اهتمت دراما هذا العام بالمستوى الاجتماعى المتوسط بنسبة 42 % ثم المستوى الاجتماعى الأعلى 40% وجاءت فى المرتبة الأخيرة الدراما التى اهتمت بالأحياء الشعبية بنسبة 18% وهو ما يعكس عدم اهتمام دراما هذا العام بالمشكلات التى تهدد المرأة فى المستوى الاجتماعى المنخفض والتى تشكل نسبة لا يستهان بها من قضايا المرأة المصرية على .

وأكدت القلينى أن المؤشرات الإيجابية التى ظهرت فى تحليل صورة المرأة فى الدراما الرمضانية لعام 2020 كما يلى :

الالتزام إلى حد كبير بالكود الأخلاقى لمعالجة قضايا المرأةفى الدراما الذى أصدرته لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة معتمد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذلك فى الاعلانات والبرامج وكان هذا من المؤشرات الإيجابية لهذا العام ومن ابرزها ما يلى :

- ظهور الفئات العمرية المختلفة للمرأة هذا العام وأهتمت معظم المسلسلات بتقديم المرأة فى الفئات العمرية المختلفة مثل مسلسل سكر زيادة الذى يناقش اهتمامات وقضايا المرأة فى الفئة العمرية الكبيرة وهو ما غاب عن المسلسلات طوال السنوات الماضية ومسلسل ليالينا 80 الذى أظهر شكل المراهقات الواعيات ومسلسل خيانة عهد ومسلسل لعبة النسيان الذى القى الضوء على دور مراكز الدعم والطب النفسى فى دعم المرأة ضد ما تتعرض له من أزمات نفسية.

- ناقشت معظم الأعمال الدرامية خاصة ذات البطولات النسائية منها القضايا التى تواجه المرأة والطريقة الأمثل لمعالجتها مثل مسلسل نحب تانى ليه وخيانة عهد وجمع سالم وسلطانة المعز ويتوافق ذلك مع الكود الإعلامى الذى شدد على تقديم النماذج الإيجابية للمرأة ومناقشة كافة قضايا المرأة بموضوعية

- تميزت بعض المسلسل بظهور المرأة بصوره المحبة لعمل الخير والتى تحاول اصلاح نفسها وإسعاد من حولها، كما ظهرت ايضا فى صوره المرأة القوية الحكيمة التى تحتوى بيتها وتحافظ على زوجها رغم اى عوامل حاولت هدم البيت لكنها ظلت قويه بل بالعكس كانت بجانب زوجها فى خطئه وهذا ليس معتاد علينا عرضه كمسلسل القمر آخر الدنيا – حب عمرى – جمع سالم – سلطانة المعز .

- تراجع نسب ظهور التدخين والمخدرات والملابس الخادشة للحياء إلا فى مسلسلات قليلة مقارنة بالأعوام الماضية

- وعلى الرغم من ظهور الإيجابيات إلا أن هناك بعض التجاوزات التى سيرد ذكرها تفصيلًا فيما يلى :

- التركيز على تصدير فكرة أن المال هو الهدف من الحياة والمصدر الأساسى للسعادة حتى لو تكلف الأمر التنازل عن القيم والمبادئ من أجل الحصول عليه والانتقام من أقرب الأقربين الأخ أو الأخت أو الابن، وذلك من خلال عرض نماذج لأشخاص تسعى للحصول على المال بمختلف الطرق الشرعية وغير الشرعية "كالقمار والمتاجرة بالدين والقتل "( البرنس، لما كنا صغيرين، خيانة عهد، ب 100 وش).

- استخدام الايحاءات الجنسية بشكل كبير خاصة فى المسلسلات الكوميدية فى مسلسل اللعبة ورجالة البيت واثنين فى الصندوق وعمر ودياب .

- استخدام الألفاظ البذيئة وغير اللائقة من السيدات فى بعض المسلسلات مثل مسلسل ب 100 وش حيث جاء على لسان بطلة العمل " يابنت الكلب " موجهة إلى أختها ويا " ابن الكلب " للبطل ومسلسل اتنين فى الصندوق جاء على لسان ممثلة أخرى اقلعلك ملط،احطك فى كرشى،شغل لبط وغيرها الكثير من الالفاظ التى استخدمت.

- ظهور قضية الخيانة الزوجية من قبل الرجل أو المرأة على حد سواء بشكل أقل هذا العام كما ظهر فى مسلسل شاهد عيان، ليالينا 80، البرنس، لعبة النسيان، فلانتينو وخيانة عهد ونحب تانى ليه

- ظهور السيدات بشكل المرأة اللعوب التى تتلاعب بالرجل للحصول عليه حتى اذا كان متزوج أو خاطب مثل مسلسل لما كنا صغيرين، فرصة تانية، خيانة عهد، فلانتينو.

- ظهور الكثير من أشكال التنمر هذا العام فى بعض المسلسلات كمعايرة الأخت لأختها أو الزوجة لزوجها والأم لابنتها والنظرة الدونية للمهن الأقل مثل مسلسل ولاد إمبابة، البرنس، اتنين فى الصندوق، رجالة البيت، سكر زيادة، حب عمرى وعمر ودياب ويانا ياجدو .

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- حمل مسلسلى خيانة عهد ولما كنا صغيرين العديد من المشاهد السلبية لصورة المرأة المقدمة فى الدراما الرمضانية من حيث (التفكك الأسرى – تدبير المكائد– الانتقام – الغدر بالأهل والأصدقاء – اللجوء للطرق غير المشروعة للحصول على ما تريده المرأة ).

- ظهرت المرأة المتسلطة سليطة اللسان فى أكثر من عمل درامى هذا العام مثل مسلسل ( فلانتينو – اللعبة – ولاد امبابة – اثنين فى الصندوق – البرنس – ب 100 وش – خيانة عهد ) .

وأشارت القلينى إلى أن معظم الإعلانات جاءت بشكل مقبول ولم تتناول المرأة المصرية بشكل غير لائق إلا اعلان قطونيل وجاءت ملاحظات لجنة الرصد حول ما يقدمه من إسفاف وعدم احترام للعادات والتقاليد المصرية فى اختيار كلمات الاغنية أو الاستعراضات الحركية، وتمت الاستجابة من قبل شركة قطونيل على وقف الاعلان الخاص بهم بناءًا على الطلبات المقدمة لضرورة وقف بثه فى القنوات لما تضمنه من اسفاف وتقدمت الشركة باعتذار رسمى للشعب المصرى بالاضافة إلى أن هناك بعض الملاحظات العامة لإعلان مستشفى أهل مصر ادللحرائق هذا العام الذى تضمن:

- جرعة عالية وغير مقبولة من التخويف والتهديد واللوم إلى الكبار الجدة والاباء والامهات وكأن المسؤولين عن الرعاية هم اساس المشكلة .

- اثارة مشاعر التأنيب والمسؤولية لمن مروا بظروف حرائق مماثلة .

- وتعتبر كثافة الاعلانات المرعبة فى هذا الوقت المحمل بالضغوط النفسية نتيجة جائحة ( ازمة كورونا ) غير موفق على الاطلاق من جانب المنتجين

- استخدام الاطفال حتى ولو كارتونيا فى إعلان المستشفى ينعكس على الاطفال المشاهدين ويصيبهم بالفزع والخوف والقلق

- لجوء كل الاعلانات إلى ما يعرف بإعلانات الصدمات دون التنوع فى مداخل التأثير والاوتار الاقناعية كعاطفة الامومة والابوة، الصحة، الامل فى حياة افضل وبالتالى لم تأت الاعلانات تفاؤلية ترغيبيه بينما اتسمت بكونها تهديدية تشاؤمية تحذيرية .

- ومن الإعلانات الإيجابية لتناول صورة المرأة ومساندتها فى المجتمع اعلان بنك مصر الذى ظهرت فيه المرأة الطبيبة والممرضة والأم المراعية لأبنائها وكذلك المرأة الرحيمة بالحيوانات وكذلك المرأة المريضة بالبهاق وهى ملكة متوجة مبتسمة وكذلك المرأة المنطلقة المحبة للحياة والمرأة المتفهمة لمن حولها حتى الطفل المعاق تتحدث معه بلغة الإشارة وتخلق وسيلة للحوار .

- وكان من أسوأ المواد الإعلامية التى عرضت فى رمضان برنامج " رامز مجنون رسمى " : الذى يقدمه رامز جلال لأنه ينشر محتوى به شكل من اشكال العنف والقسوة والاستمتاع بذل الآخر مما يؤثر على أذهان الاطفال ووعيهم ويؤدى إلى حدوث مشكلات فى حياتهم المستقبلية كما يحتوى البرنامج على ألفاظ وايحاءات خادشة للحياء ويحمل الكثير من أشكال التنمر للشخصيات التى يستضيفها مذيع البرنامج وخاصة الشخصيات النسائية وبرنامج " خالى بالك من فيفى ": تحتوى على كم من الاستهزاء والعنصرية والتنمر للسيدات على سبيل المثال صاحبة البشرة السمراء مما يشجع على التنمر ضد اصحاب البشرة السمراء سواء من أهالينا فى النوبة أو اسوان وبعض الأماكن فى الصعيد وأيضا أشقائنا السودانيين والأفارقة المتواجدين فى مصر بالإضافة إلى نشر أفكار للسحر والشعوذة والتشجيع على استخدامها وهذا تعدى صريح وتنمر مباشر ضد حقوق المرأة .بالإضافة إلى الاستهزاء بمرضى الصرع وإظهاىدرهم بصورة غير لائقة

وبالنسبة لصورة المرأة المعاقة أوضحت د. هبة هجرس رئيسة لجنة الإعاقة بالمجلس أن هناك العديد من الصور السلبية التى تم رصدها وتمثلت فى برنامج " البروفة " صورة سلبية واساءة مباشرة للنساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال سلوكيات وتعبيرات تسيئ لهم ولا تعبر عن ظروفهم بشكل واقعى ؛ حيث قام أحد الممثلين بتجسيد شخصية شاب من ذوى الإعاقة الذهنية واستخدامه فى تخويف الممثل المشارك بالإضافة إلى برنامج كريزى تاكسى على قناة الحياة 2 فى احدى حلقاته نماذج لأشخاص ذوى إعاقة ذهنية قدمه بشكل مسيء حيث صورهم أنهم خطر لدرجة التطاول بالأيدى مع راكب التاكسي.

و برنامج رامز جلال مجنون رسمى حيث تهكم رامز جلال على الاشخاص ذوى الإعاقات البصرية ومستخدمى الكرسى المتحرك فى حلقتين الثانية والرابعة فى الحلقة الثانية قال.. "هتبقى قاعدة على كرسى متحرك". وفى الحلقة الرابعة قال "هتبقى عزيزة العارجة"

وجاء رد فعل قوى من اكثر من جهة معنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حول اساءة قناة النهار لذوى الإعاقة وفى ضوء ذلك قدمت القناة اعتذار مبتور نسبت فيه الخطأ للشركة المعلنة قائلة أن القناة غير مسئولة عن المادة

وأشارت دكتورة هبة أن مسلسل ليالينا 80، لشخصية شاب اصيب فى حادث سير وكانت بصحبته فتاة، وعلى اثر الحادث اصيب الشاب ببتر قدمه وفقدت الفتاة بصرها، وعرض المسلسل لصورة ايجابية فى تعامل كل أسرة من أسرتى الفتاة والشاب مع اصابتيهما حتى الوصول للتقبل والتعايش مع الإعاقة الجديدة. بالإضافة إلى أنه تم رصد صورة ايجابية للأشخاص ذوى الإعاقة فى إعلان أنت أقوى من المخدرات البطل فى الاعلان شخصية ايجابية حقيقية وهو احد ضباط القوات المسلحة اصيب ببتر فى القدم فى عمليات سيناء وإعلان شركة العربى صناع الثقة تضمن مشهد إيجابى لام تساند طفلها الماق ذهنيا واعلانwe غناء تامر حسنى مبادرة حماية ... الاعلان به دمج جيد للأشخاص ذوى الإعاقة حيث ظهر أول الاعلان ام مع بنتها من متلازمة داون وكذلك سيدة على كرسى متحرك.

وفى النهاية أوضحت عددا من النقاط التالية :

- 9شخصيات فقط هى لنساء ذات إعاقة من بين الف ومائتين شخصية نسائية تقريبا فى 24 مسلسل قامت لجنة الإعاقة برصدهم فى 520 ساعة دراما واكثر من 150 اعلان مختلف واكثر من 42 برنامج حوارى وكوميدى، فى دراما وبرامج واعلانات رمضان 2020 .

- ارتبط وجود شخصية المرأة ذات الإعاقة فى الدراما والاعلانات والبرامج بكونها معاقة وليس كونها انسانة تتقاطع فى كثير من المشكلات الحياتية مع باقى شرائح المرأة.

- لا وجود لدور بطولة واحدة لسيدة ذات إعاقة فى كل دراما رمضان 2020

- لم تتيح أى من القنوات الفضائية بعرض عمل درامى أو مادة اعلانية أو برامج حوارية أو كوميدية متاحة للأشخاص ذوى الإعاقة مترجمة إلى لغة الاشارة ومصحوبة بنص مكتوب

- استمرار تجاهل صناع الدراما لقضايا النساء والفتيات ذوى الإعاقة رغم تنويه تقرير العام الماضى عن ذلك ومطالبته لصناع الدراما بالأخذ فى الاعتبار لقضايا الإعاقة كونها تهم وتشغل نصف المجتمع المصرى تقريبا

- تأتى تفاصيل الرصد الإعلامى فى التقارير المفصلة للجنة الإعلام والإعاقة بالمجلس