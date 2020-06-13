شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سلحفاة نافقة مبتورة الذراع والرأس بمرسى علم.. والمحميات: هاجمها قرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر باحثو البيئة بمحمية وادى الجمال بمرسى علم جنوب البحر الأحمر على سلحفاة خضراء نافقة بشاطئ وادى الجمال، مقطوعة الرأس ومبتورة الذراع، ورجح باحثو البيئة، أن يكون ذلك بسبب هجوم قرش عليها.

وتلقى الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، إخطارا من مصطفى على مدير محمية وادى الجمال، بالعثور على سلحفاة من نوع السلاحف الخضراء الضخمة، نافقة ومقطوعة الرأس ومبتورة الذراع بشواطئ المحمية .

وبالفحص بوجود باحثى المحمية من بينهم أيمن القرباوى الباحث البيئى بالمحمية تم الاستنتاج أن سمكة قرش مفترسة قد هاجمة السلحفاة، مؤكدين على أن هذا النوع من السلاحف الخضراء وذات الحجم الكبير يستعصى على أنواع قروش معينة مهاجمتها، مرجحين أن القرش المهاجم على هذه السلحفاة من الأنواع الشرسه جدا مثل القرش النيجر أو الديبة أو الماكو.

كما استنتج باحثو البيئة مما سبق أن هناك قرش من هذه الأنواع الشرسة يحوم بالمنطقة، وقامت بالتورية على المرتادين للمنطقة فى نشاط بحرى والعاملين بالقرى والمراكب السياحية أن يأخذوا بكل أسباب الحيطة والحذر "حال عودة النشاط السياحى" فى القريب العاجل وهو ما يعمل عليه باحثى المختصين بالتوعية البيئية .

وقامت إدارة محمية وادى الجمال بإرسال خطابا للواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم للتحذير على جميع العاملين بالنشاط البحرى بتلك المنطقة بتوخى الحذر فى حالة عودة النشاط السياحى، مؤكدين أن هناك عدد من باحثى الييئة يبحثون سلوك القرش المهاجم لرصده، كما قام باحثو البيئة بمحمية وادى الجمال بدفن السلحفاة فى مدفن صحي.













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