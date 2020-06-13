فيديو.. قصة ضياع جثث المتوفين بكورونا فى كفر الزيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة غريبة شهدتها كفر الزيات، بسبب خطأ وقعت فيه إدارة مستشفى كفر الزيات، حينما سلمت أسرة سيدة متوفاة بفيروس كورونا المستجد، جثمانها لأسرة ثانية، كان يفترض أن تتسلم جثمان رجل توفى بوباء كوفيد 19، وقيام أسرة الرجل المتوفى بدفن جثمان السيدة فى مقابرهم.
فى هذا الفيديو، نرصد معا تفاصيل هذا الخطأ الفادح، وكيف تعاملت معه إدارة المستشفى.
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