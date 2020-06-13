شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري بتعيين وكيل «صحة الإسكندرية» الجديد رئيسًا لغرفة إدارة أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قراراً وزارياً حمل رقم 386 لسنة 2020، بتعيين الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية الجديد، رئيساً لغرفة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى مهام منصبه وكيلاً للوزارة.

وشمل القرار، تكليف الدكتور عنانى عطية إسماعيل عنانى، مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحى بالعمل نائبا لرئيس غرفة إدارة أزمة كورونا، بالإضافة إلى عمله الأصلي.

وقال «عبدالغنى» إن الغرفة تضم ممثلين عن هيئة الإسعاف، بالإضافة إلى لجنة علمية للتأكد من سير العمل بكفاءة، وفرق ممثلة عن الجودة، ومكافحة العدوى، والصحة والسلامة المهنية، ومزودة بخط ساخن لسرعة التعامل والاستجابة الفورية للمرضى.

وأشار إلى أن الغرفة تهدف إلى متابعة استقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بالإسكندرية، وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة، وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى.

وكانت أعلنت مديرية الصحة في الاسكندرية تخصيص ١٠ مستشفيات لتسليم مصابي فيروس كورونا المستجد المعروف بكوفيد ١٩ الحقيبة الدوائية لاستخدامها أثناء فترة العزل المنزلي وهي ٧ تابعة لمديرية الشؤون الصحية تشمل ابو قير العام والعامرية العام والجمهورية العام وبرج العرب العام وصدر المعمورة وصدر كوم الشقافة والحميات و٣ تابعة لهيئة التأمين الصحي تشمل طوسون (ابو قير التخصصي) وكرموز العمالي وجمال عبدالناصر.

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