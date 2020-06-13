شكرا لقرائتكم خبر عن «اتهمها بخيانته مع المكوجي والبواب».. سيدة تطلب الطلاق بعد شهرين زواج بسبب «الشك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت سيدة شابة دعوى أمام محكمة الأسرة تطلب فيها الطلاق للضرر، قائلة في دعواها إن سبب طلبها للطلاق عدم تحملها شك زوجها فيها لدرجة أنه يشك بأنها تخونه مع أي شخص تتعامل معه سواء البواب أو المكوجي.

وروت السيدة الشابة قصتها أمام الأخصائيين الاجتماعيين بمكتب تسوية المنازعات الأسرية الذي أقامت أمامهم الدعوى بأنها تعيش مأساة حقيقية، حيث اكتشفت بعد شهرين من زواجها ان غيره زوجها عليها التي كانت في فتره الخطوبة هو شك مرضى نتج عنه توتر علاقاتهما الزوجية في أقل من سنه زواج وتركها مسكن الزوجية والاقامة في منزل والديها.

قصة الزوجة الشابة بدأت منذ عامين ونصف عندما تعرفت على شاب وسيم أثناء خروجها مع احدى زميلاتها وتبين لها ان هذا الشاب كان ابن خال إحدى زميلاتها.

في أول مقابلة علم الشاب أنها غير مرتبطة، وطلب منها التوجه إلى والداها لخطبتها، وأبدت موافقتها بعد أن أخبرت والديها.

حضر الشاب إلى مسكن العروس بصحبة والديه، وتمت الخطبة وبعد 5 أشهر عقد قرانهما وخلال فترة الخطوبة كانت تصدر منه تصرفات غريبة كلما تتحدث مع أحد من اقاربهما وعندما غضبت من تصرفاته كان يعتذر لها بدعوى أنه يغار عليها على حد قولها.

وأشارت الزوجة الشابة بان شك وصل إلى اتهامها بالخيانة مع البواب أو ديليفري السوبر ماركت أو المكوجي، لدرجة أنها كانت تكره الخروج معه لمشاجرته معها بصفة دائمة، فكل خروجة يتهمها بأنها نظرت لشخص كان أمامها.

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تحولت فرحة الزوجة الشابة بالزواج إلى كابوس يسيطر على حياتها، تركت منزل الزوجية بعد شهرين من زواجها واقامت عند والدها تدخل الاقارب من العائلتين وعادت إلى منزل الزوجية، وتكرر منه الشك كثيرا وفى كل مرة يتدخل الأقارب إلى انها لم تتحمل ان تعيش معه بعد تحول الشك إلى تطاوله عليها بالضرب وطردها امام الجيران، وتوجهت الزوجة الشابة إلى محكمة الأسرة بعد ان وصلت الحياة بينهما إلى طريق مسدود، وأقامت دعوى طلاق للضرر.