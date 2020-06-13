شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شبرا الخيمة» توضح حقيقة تطعيم ممرضات مصابات بـ«كورونا» للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت الدكتورة شادية مفيد، مدير الإدارة الصحية بغرب شبرا الخيمة، حقيقة ما تداوله رواد التواصل الاجتماعي على صفحات الفيس بوك، بقيام ممرضات مصابات بكورونا في مركز صحة عثمان، التابع للإدارة، بتطعيم الأطفال، ويطلبون من إحدى الأمهات تعقيم أيدي طفلتها بعد التطعيم، نظرا لإصابتهم بفيروس كورونا.

وردت «مفيد» على اتهامها بإجبار الممرضات على النزول إلى العمل وتطعيم الأطفال وهم مرضى.

وقالت «مفيد» إن التمريض القائمين على تطعيم الأطفال بالمركز كانوا مصابين بفيروس كورونا وتعافوا من المرض منذ 35 يوما وتم عمل مسحات لهم وأثبتت تعافيهم من الفيروس تماما وليسوا مصدرا لنقل العدوى.

وأشارت إلى أن التمريض القائم على عملية التطعيم كانت أعراضهم بسيطة وتم عزلهم بالمنزل لاستقرار حالتهم قبل عيد الفطر المبارك بأسبوعين ثم أتت عليهم إجازة العيد وعشرة أيام أخرى بعدها، مضيفة أن بروتوكول الصحة الجديد المعتمد من منظمة الصحة العالمية رخص للمصاب النزول للعمل بعد تعافيه بعشرة أيام فقط، ولكن التمريض عاد للعمل بعد تعافيه بـ35 يوما وليسوا مصدرا لنقل العدوى لمن يتعاملون معهم.

وكانت حالة من الخوف الشديد والذعر سادت لدى الأمهات وأولياء الأمور بمنطقة غرب شبرا الخيمة خوفا على أطفالهم من انتقال مرض فيروس كورونا لهم بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من إصابة الممرضات القائمين بالتطعيم بالفيروس.

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