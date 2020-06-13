شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لحالة ببئر العبد، حيث أكد الدكتور على محمد حسن، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد، أن نتيجة العينة التي تم أخذها من الحالة المحتجزة في مستشفى بئر العبدالمركزي للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، جاءت إيجابية للفيروس.

بدوره، قال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه سبق الاشتباه في عدد 62 حالة على مستوى المحافظة، حيث تم حجزها وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات والتى تفيد سلبية 36 حالة وإيجابية 17 حالة أخرى، وهناك حالة لا زالت تحت البحث، وعزل 8 حالات منزليًا دون أخذ عينات.

وأشار إلى شفاء حالتين من الحالات الإيجابية، وحجز 4 حالات في مستشفى العريش العام و6 حالات في مستشفى بئر العبدالمركزى، وحالة واحدة في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، إلى جانب 3 حالات حجز منزلى، ووفاة حالة واحدة.

شمال سيناء تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد