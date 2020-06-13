شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: تسيير رحلات بحرية لنقل المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل عودة المصريين العائدين بالمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنه تم التنسيق بين شركة القاهرة للعبارات والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والجهات المعنية بالمجتمع المينائي لتنفيذ توجيهات وزير النقل والبدء في تسيير عدد من الرحلات البحرية لنقل المصريين من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا البحري، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرًا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وغادرت ميناء سفاجا، صباح السبت، العبَّارة القاهرة متجهة إلى مينا ضبا، ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحي، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال تعقيم الركاب والأمتعة والسيارات.

وفي هذا الصدد، تم عقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائي بميناء سفاجا البحري، لبحث إجراءات استقبال العائدين، وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء، ونقل الحالات الإيجابية بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بتعقيم العبَّارة وتجهيزها للرحلة المقبلة.

رحلات بحرية لنقل المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية

رحلات بحرية لنقل المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية