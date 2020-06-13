شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقرر إلغاء الاحتفالات بالعيد القومي.. ويكتفي بالتهنئة عبر «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إلغاء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة ترشيدًا للنفقات وللظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة ولتداعيات فيروس كورونا، والتزامًا بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص التباعد الاجتماعي حفاظًا على صحة المواطنين التي هي الركيزة الأساسية للأمن القومي في بلادنا التي لا تقبل تهاونًا أو تفريطًا.

وقام محافظ المنوفية ببث رسالة تهنئة مسجلة على الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك، السبت، لأبناء وأهالي المحافظة بعيدها القومي، كما قدم خالص التعازي لأسر الشهداء الذين فقدوا كل عزيز لديهم، وتقدم بالشكر للعاملين ورجال الأعمال الشرفاء وأعضاء مجلس النواب وجمعيات المجتمع المدني والأهلي للمشاركة في تنمية المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية في الفيديو المسجل على استمرار مسيرة العطاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمال جميع المشروعات التنموية والخدمية في كافة القطاعات ومتابعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها، مُشيرًا إلى بذل مجهودات مضنية لرفع موازنة المحافظة والحصول على دعم مالي في سابقة لم تحدث من قبل للمساهمة في مشروعات البنية التحتية للمحافظة في كافة القطاعات.

وقدم محافظ المنوفية الشكر والتقدير لرجال الصحة لما يبذلونه من جهد لا يقدر بثمن باعتبارهم خط الدفاع الأول منذ بداية الأزمة الراهنة.

يذكر أنه بحلول يوم 13 يونيو من كل عام تحتفل محافظة المنوفية بعيدها القومي، والذي يجسد ذكرى حادثة دنشواي المشهودة، والتي كانت نواة للثورة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي.

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