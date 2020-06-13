شكرا لقرائتكم خبر عن مائل للحرارة ومثير للأتربة وأمطار خفيفة.. تفاصيل توقعات هيئة الأرصاد لطقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى أقصى غرب السواحل الشمالية، نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على شمال وجنوب الصعيد، وعلى مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (80 – 30)، السواحل الشمالية (85 – 40)، شمال الصعيد (50 – 25)، وجنوب الصعيد (25 – 15).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «34– 23»، الإسكندرية «28– 21»، قنا «42- 27»، الأقصر «43 – 27»، أسوان «44 – 28».

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