شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب»: لجنة لتقصي الحقائق في مخالفات البناء بـ«الكمبوندات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن ورود العديد من الشكاوى للجنة، من عدد كبير من المواطنين بشأن مخالفات صارخة لاشتراطات البناء والمخططات التفصيلية في عدد من الكمبوندات، لأن هذه الأماكن مغلقة يصعب اكتشاف المخالفات بها، ما يستدعي من الجميع وفى المقدمة مجلس النواب أن يقفوا مع الدولة بشأن استعادة الهيبة والقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء.

وأكدت اللجنة، في بيان أصدرته، اليوم السبت، على لسان رئيسها النائب عماد سعد حمودة، أنه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مخالفات البناء واشتراطات البناء والمخططات التفصيلية في التجمعات السكنية المغلقة «الكمبوندات» على مستوى الجمهورية، وكتابة تقرير نهائي بالأوضاع القائمة ورفعها للسلطة التنفيذية لمحاسبة المسؤولين لاتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات.

وقال«حمودة»: «القانون لابد أن يطبق على الجميع اللى مخالف في غرفة واللي مخالف في قصر الجميع سواسية أمام القانون».

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة من الملفات التي تحظى باهتمام برلمانى كبير، لمنع هذه الظاهرة ووضع أُطر صارمة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى والتصدى بكل حزم وقوة للتعدى على أراضى الدولة واستعادة هيبة الدولة مرة أخرى، مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية وهو أعلى سلطة في الدولة، سياسته واضحة وهى تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة «فمثلما نقوم بتطبيق القانون على المواطنين في الأحياء الشعبية والراقية، لابد أن يطبق وبحسم على التجمعات السكنية المغلقة الكمبوندات»، وفى حال وجود أي مخالفة لاشتراطات البناء يتم تطبيق القانون فوراً.