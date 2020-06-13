شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الفيديو.. رئيس جامعة الزقازيق يناقش سبل تطوير منظومة التعليم عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق في فعاليات المجلس التنفيذي الثاني للدورة ٥٢ لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية عبر تقنية الاتصال عن بعد «الفيديو كونفرانس»، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها الاجتماع بشكله الافتراضي نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم واتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة أزمة كورونا.

شارك في فعاليات المؤتمر الدكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورئيس الدورة ٥٢ للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس المجلس التنفيذي، والدكتور خميسي حميدي، والدكتور عبدالرحيم الحنيطي الأمينان العامان المساعدان للاتحاد، وعدد من رؤساء الجامعات العربية من دول مصر والأردن والسعودية ولبنان واليمن وقطر والبحرين وعُمان وفلسطين وموريتانيا.

وأوضح الدكتور عثمان شعلان، أنه خلال جلسات المجلس تم تناول الموضوعات الواردة في جدول الأعمال، ومناقشة عدد من القضايا العلمية والبحثية الهامة في إطار تفعيل التعاون بين الجامعات العربية والعمل على زياده التبادل العلمي والثقافي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف شعلان أنه تمت مناقشة ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى مطالبة كافة المراكز البحثية والعلمية بالجامعات للعمل الناجز لإيجاد لقاح لجائحة كورونا والتي تعاني منها دول العالم حالياً وعمل اتحاد الجامعات العربية على توفير التمويل اللازم لتلك الأبحاث.

كما تناولت مناقشات المجلس تحديد الجامعة المضيفة للمؤتمر السنوي لاتحاد الجامعات العربية العام المقبل.

ووافق المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية على انضمام 15 جامعة جديدة من دول مصر والأردن وسوريا واليمن وتونس والعراق إلى مظلة الاتحاد، بالإضافة إلى الموافقة على تفوض الاتحاد باتخاذ القرارات الهامة نيابة عن المؤتمر العام وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا ولتسهيل إجراءات العضوية للجامعات العربية الراغبة في الانضمام إلى مظلة اتحاد الجامعات العربية.

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جدير بالذكر أن الاتحاد كان قد أنشأ منصة التعلم الإلكتروني، والتي تهدف إلى توفير التعلم عن بعد للطلبة العرب بمختلف المستويات الأكاديمية بسبب تعطل الجامعات العربية أثناء انتشار فيروس كورونا.