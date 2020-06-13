شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية خلال ٣ أيام.. نجاح ولادة قيصرية لمريضة بالعناية المركزة لـ«عزل قها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى قها للعزل الصحي بمحافظة القليوبية، السبت، نجاح ثاني حالة ولادة قيصرية خلال ٣ أيام لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد محجوزة بالعناية المركزة، حيث رزقت بالطفلة «مريم».

وأكد الفريق الطبي بالمستشفى استقرار حالة الطفلة والأم بعد الولادة، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور السيد مراد، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتورة أسماء عربي، مدير الفريق الطبي السادس بالمستشفى.

وكتبت إدارة المستشفى على صفحتها بفيس بوك: «تستمر مستشفى قها في تقديم البشريات وأفضل خدمة طبية لمرضانا، تم بنجاح إجراء ثاني ولادة قيصرية، وكانت طارئة لمريضة بالعناية ورزقها الله بالجميلة مريم «#مستشفي_قها_للحجر_الصحي، و#فيها_حاجة_حلوة».