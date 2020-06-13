شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية خلال ٣ أيام.. نجاح ولادة قيصرية لمريضة بالعناية المركزة لـ«عزل قها» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد مستشفى قها للعزل الصحي بمحافظة القليوبية، السبت، نجاح ثاني حالة ولادة قيصرية خلال ٣ أيام لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد محجوزة بالعناية المركزة، حيث رزقت بالطفلة «مريم».
وأكد الفريق الطبي بالمستشفى استقرار حالة الطفلة والأم بعد الولادة، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور السيد مراد، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتورة أسماء عربي، مدير الفريق الطبي السادس بالمستشفى.
وكتبت إدارة المستشفى على صفحتها بفيس بوك: «تستمر مستشفى قها في تقديم البشريات وأفضل خدمة طبية لمرضانا، تم بنجاح إجراء ثاني ولادة قيصرية، وكانت طارئة لمريضة بالعناية ورزقها الله بالجميلة مريم «#مستشفي_قها_للحجر_الصحي، و#فيها_حاجة_حلوة».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
41,303
-
تعافي
11,108
-
وفيات
1,422
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية خلال ٣ أيام.. نجاح ولادة قيصرية لمريضة بالعناية المركزة لـ«عزل قها» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.