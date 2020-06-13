شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب كبائن التعقيم بكليات جامعة الأقصر استعدادًا لامتحانات الفرق النهائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد أ.د بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، الكليات المختلفة بالجامعة والمدن الجامعية، ذلك للاطمئنان على عملية تركيب كبائن التعقيم المصنوعة من الصلب والمدهونة بدهان إلكتروستاتيك والمزودة بعدد 4 رشاشات تعقيم، ذلك قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية.
يأتي هذا في إطار حرص الجامعة على سلامة وصحة طلابها أثناء تأدية امتحانات نهاية العام. وأكد رئيس الجامعة على مراعاة أقصى درجات الدقة والجودة في عملية التعقيم وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب أثناء فترة الامتحانات.
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