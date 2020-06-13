شكرا لقرائتكم خبر عن «تستطيع الكلام ومستمرة داخل الرعاية المركزة».. مصدر يوضح تطورات حالة رجاء الجداوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مسؤول بإدارة مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي، تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوي التي أصيبت بفيروس كوفيد 19 منذ نحو 3 أسابيع، وأنها أصبحت بصحة جيدة وتتحدث مع التمريض والأطباء مع استمرار بقائها في الرعاية المركزة، وهو المستوى الثاني من العناية المركزة والأقل خطورة.

وأعلن د. سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، في بيان، السبت، إطلاق مبادرة «طرق أبواب» للمواطنين في قطاع الريف لتوعية المواطنين البسطاء بأخطار الفيروس وطرق الوقاية والمكافحة والتعامل مع حالات العزل المنزلي للمصابين والمخالطين، والتي تشهد معدلات اصابة المنخفضة بالمحافظة والعمل على تراجعها مؤكدا اهمية المشاركة المجتمعية في تلك الحملة.

وفي مستشفى الصدر أعلن مصدر مسؤول بإدارة المستشفى التي جرى تخصيصها لعلاج المصابين قبل نحو أسبوعين خروج 6 حالات تحسن إلى مقر بيت الشباب الدولي لاستكمال علاجهم وفق بروتوكول الصحة الذي يسمح باستكمال العلاج للحالات التي تحسنت خارج المستشفى بينما تم خروج حالة شفاء تام.

وفي مستشفى جامعة قناة السويس تواصل ادارة الجامعة تجهيز مبنى زراعة الاعضاء كمقر لعلاج مصابي كورونا بجانب مبنى العزل الخارجي بمستشفى جامعة القناة، حيث يتم فيه العزل والعلاج للمصابين بعد ان كان مقررًا فقط للعزل والتحويل إلى مستشفى أبوخليفة التي تقرر عدم استقبالها حالات جديدة تمهيدا لتخصيصها كمستشفى للطوارئ فقط.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور صفوت عبدالمقصود، نقيب صيادلة الإسماعيلية، إنشاء غرفة عمليات بمقر نقابة الصيادلة لمتابعة حالات 15 صيدليًا أصيبوا بفيروس كورونا خلال أداء عملهم بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

وقال «صفوت» إن حالاتهم مستقرة ويتلقون العلاج وأن النقابة على تواصل دائم معهم، مؤكدًا فخره بما يبذله الصيادلة في هذه المعركة التي تخوضها مصر ضد فيروس كورونا.

وكشف صفوت في تصريحات خاصة عن إطلاق حملة توصيل مجاني لأدوية كورونا لحالات العزل المنزلي بالتنسيق مع مديرية الصحة للمواطنين واعلن قائمة بأسماء الصيدليات التي توفر تلك الخدمة في مختلف انحاء المحافظة.

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وناشد اللواء شرف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، المواطنين الالتزام بإجراءات الحظر ومواعيده حفاظًا على صحتهم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ انتشار الفيروس والتي تشهد زيادة في أعداد المصابين على مستوى مصر موجهًا تحذيرًا للمخالفين، وخاصة في التجمعات بمناطق حدائق نمرة 6 والطريق الدائري، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين.