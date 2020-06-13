شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تسيير رحلات بحرية لنقل المصريين العائدين من السعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل التنسيق بين شركة القاهرة للعبارات والهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر والجهات المعنية بالمجتمع المينائى لتنفيذ توجيهات وزير النقل والبدء فى تسيير عدد من الرحلات البحرية لنقل المصريين من ميناء ضبا السعودى الى ميناء سفاجا البحرى، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصرى والسعودى نظرا للإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وغادرت ميناء سفاجا صباح اليوم العبارة القاهرة متجهة الى مينا ضبا ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحى وضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية حيال تعقيم الركاب والأمتعة والسيارات . Advertisements وأكدت وزارة النقل عقد اجتماع مع مسئولى ميناء سفاجا البحرى لبحث اجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء اجراءات الجوازات والاجراءات الجمركية ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء ونقل الحالات الايجابية بسيارات مجهزة لاماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بتعقيم العبارة وتجهيزها للرحلة القادمة .

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