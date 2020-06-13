شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته لمكافحة كافة صور الخروج على القانون، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية، أسفرت عن ضبط 8587 قضية تموينية متنوعة، ونجحت شرطة التموين في ضبط 61 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 2787 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 376245 جنيه، وضبط 23 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 227610 لتر لبيعها فى السوق السوداء.

وتمكنت الجهود من ضبط 8503 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 910,956 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط "293" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "281,409" طن، وكذا ضبط 104 قضايا بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "38,619" طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء ـ خلال أسبوع ـ من ضبط 69424 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 43205362 جنيها.

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وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تمكنت من ضبط 1223 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، أبرزها 182 قضية ضرائب عامة، وكشف 63 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و78 قضية فى مجال الجمارك،و11 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و120 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 552 حكما قضائيا، و199 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 10 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى–توظيف أموال"، و8 قضايا فى مجالات "اختلاس مال عام– احتيال مصرفى- غسل أموال- احتيال عبر الإنترنت"، بقيمة إجمالية بلغت 3169354917 جنيه مصرى وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وضبطت شرطة النقل والمواصلات 907 قضايا متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة- تسول- حيازة مواد مخدرة- باعة جائلين- إتصالات وبريد" ، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمين إرتكبا واقعة "سرقة".

ونجحت مباحث المصنفات في ضبط 56 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وتمكنت شرطة المسطحات المائية في ضبط 594 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا "صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة"، و230 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث،و158 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، و219 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و45 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين 10 دفاع صندل.

وأثمرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط 13 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و54 قضية متنوعة من أبرزها "جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب"، وفي مجال الأمن السياحى تم ضبط 616 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – قضايا ومخالفات شركات سياحية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.