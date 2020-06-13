شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الصحة توجه 3 نصائح تقوى جهاز المناعة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح لتقوية المناعة لدى المواطنين، وذلك عبر إنفوجراف نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والذى يوضح أهمية الفيتامينات والعسل الأبيض للمساعدة فى تقوية المناعة وتنقية مسار الهواء فى الجهاز التنفسى، وجميعها إجراءات هامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن "كوب عصير برتقال بالجزر، يعد مصدرا لأهم الفيتامينات، فالجزر غنى بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعى، والبرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) الذى يحمى من الأمراض المعدية"، وأضافت أن "طبق السلطة يعزز المناعة.. والخضار الطازج هو المصدر الغنى بالفيتامينات المعززة للمناعة".

وتابعت "للحصول على كامل الفائدة يجب أن تجعل طبقك متنوعًا ويحتوى على خضراوات من كل لون.. الأحمر مثل (الطماطم - الفلفل الأحمر).. الأصفر مثل (الفلفل الأصفر - الجزر ).. الأخضر مثل (الخيار - الجرجير - الخس).. الأبيض مثل (الفجل - البصل).. البنفسجى مثل (البنجر)"، ولفتت إلى أن العسل الأبيض، أيضًا، معزز للمناعة، وأشارت إلى أن "ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحًا يرفع من المناعة وينقى مسار الهواء فى الجهاز التنفسى".

وكانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشده المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة فى المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

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ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أكدت أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين.

وأضافت أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة، وقال بيان الوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.