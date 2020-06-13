ضبط 5 آلاف سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس" كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5437 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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