ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 11ألف كمامة مُعدة للبيع في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من ضبط 3 أشخاص (شريك بشركة مستلزمات طبية، عامل، سائق) لقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية"بدون ترخيص" بمخزن كائن بدائرة القسم.

كما تم ضبط (13 ماكينة تصنيع- 10950 كمامة "معدة للبيع" - كمية كبيرة من خامات ومستلزمات الإنتاج- مبلغ مالي 25000 جنيه).

وبمواجهتهم اعترفوا بإدارة مصنع لتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" والمبلغ المالي من حصيلة بيع الكمامات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة جرائم الغش التجاري المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.