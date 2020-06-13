بعد استهداف 8 مراكز لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم.. 7 أسباب وراء إغلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال حملة أمنية مكبرة المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم بالقاهرة. وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 8 مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود المخالفات الآتية :- "عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، عدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية، عدم وجود فريق طبي، عدم وجود غرف مجهزة طبيا، عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق

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