للحد من "كورونا".. الداخلية تضبط 377 قضية احتكار وحجب سلع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات اخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 959 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 377 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

و تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.