الداخلية: ضبط 200 قضية مخدرات وتنفيذ 76 ألف حكم قضائي خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: وجه قطاع الأمن العام، عدة حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 199 قطعة سلاح ناري، 210 قضية مخدرات، وتنفيذ 76571 حكم قضائي متنوع. جرى تحرير المحاضر الازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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