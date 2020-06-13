القضاء على بؤرتين إجراميتين لتجارة الهيروين والاستروكس بالعجوزة والفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجح ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات في القضاء على بؤرتين إجراميتين لترويج مخدري الهيروين والاستروكس بالعجوزة والفيوم وضبط القائمين عليها. أكدت تحريات مكافحة المخدرات قيام عدة عناصر إجرامية بإدارة بؤر إجرامية لترويج المواد بين أوساط الشباب من مدمني المواد المخدرة بدائرتي (مركز شرطة الفيوم – قسم شرطة العجوزة بالجيزة). وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الفيوم والجيزة

تم إستهداف تلك العناصر وأمكن ضبطهم . Advertisements وفى مديريةأمن الفيوم: تم إستهداف 5 عناصر إجرامية " لثلاثة منهم معلومات جنائية " مقيمون بدائرة مركز شرطة الفيوم وأمكن ضبط 4 عناصر داخل مسكن أحدهم " هاربة " وضبط بحوزتهم "117 لفافة لمخدر الهيروين- 6 قطع لمخدر الحشيش- مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة- ميزان". وفي نطاق مديرية أمن الجيزة: ضبط اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة، حال تواجدهما بدائرة القسم. وعثر بحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 50 جرام- 295 قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالي- هاتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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