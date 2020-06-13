ضبط 2500 كمامة مجهولة المصدر بحوزة باعة جائلين بميدان محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والجهات المختصة بحملة أمنية مكبرة استهدفت بائعي الكمامات الجائلين (بميدان محطة مصر، ومنطقة المنشية ) لقيامهم ببيع كمامات مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية استغلالاً لحاجة المواطنين لهذه السلعة في تلك الآونة. وأسفرت جهودها عن ضبط 2649 كمامة مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية بحوزة 6 أشخاص من الباعة الجائلين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.

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