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نقابة الأطباء تنعى طالب طب مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد وفاته بـ كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد طالب الطب محمد أشرف الجمل (بالسنة السادسة بطب مصر للعلوم والتكنولوجيا) والذي كان يعمل متطوعا في أحد مستشفيات الخانكة بالقليوبية وأصيب بفيروس .

وأضافت النقابة في منشور لها بصفحة الفيسبوك، أن الطالب بدأ علاج منزلي وعندما تدهورت حالته نقل إلى مستشفى العزل بالخانكة وتوفي شهيدًا.

واختتمت النقابة بيانها: "نسأل الله سبحانه أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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