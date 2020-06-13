نقابة الأطباء تنعى طالب طب مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد وفاته بـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد طالب الطب محمد أشرف الجمل (بالسنة السادسة بطب مصر للعلوم والتكنولوجيا) والذي كان يعمل متطوعا في أحد مستشفيات الخانكة بالقليوبية وأصيب بفيروس كورونا.
وأضافت النقابة في منشور لها بصفحة الفيسبوك، أن الطالب بدأ علاج منزلي وعندما تدهورت حالته نقل إلى مستشفى العزل بالخانكة وتوفي شهيدًا.
واختتمت النقابة بيانها: "نسأل الله سبحانه أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".
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