مصر | ضبط 2500 كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 2500 كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت حملة أمنية مكبرة عن ضبط أكثر من 2500 كمامة مجهولة المصدر بحوزة باعة جائلين بالإسكندرية.

وقامت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والجهات المختصة بحملة أمنية مكبرة استهدفت بائعي الكمامات الجائلين (بميدان محطة مصر، ومنطقة المنشية) لقيامهم ببيع كمامات مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية إستغلالًا لحاجة المواطنين لهذه السلعة فى تلك الآونة.

وأسفرت جهودها عن ضبط (2649) كمامة مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية بحوزة (6 أشخاص من الباعة الجائلين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرا أيضا.. حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح

لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

Advertisements

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط 4 لتصنيع كمامات طبية داخل شقة بمنطقة أكتوبر

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات