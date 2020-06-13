مصر | ضبط عصابة تروج للمخدرات بالفيوم والجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة تروج للمخدرات بالفيوم والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية نجاح أجهزتها في القبض على عناصر إجرامية بمحافظتي الفيوم والجيزة، قائمين على إدارة بؤرتين لترويج المواد المخدرة.

وأدارت عدة عناصر إجرامية بإدارة بؤر إجرامية لعلانية ترويج المواد بين أوساط الشباب من مدمنى المواد المخدرة بدائرتى (مركز شرطة الفيوم – قسم شرطة العجوزة بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الفيوم والجيزة تم استهداف تلك العناصر وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

مديرية أمن الفيوم:

إستهداف 5 عناصر إجرامية " لثلاثة منهم معلومات جنائية " مقيمون بدائرة مركز شرطة الفيوم.. وأمكن ضبط 4 عناصر داخل مسكن أحدهم " هاربة " وضبط بحوزتهم (117 لفافة لمخدر الهيروين- 6 قطع لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة- ميزان).

مديرية أمن الجيزة:

ضبط (2 من العناصر الإجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة) حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 50 جرام- 295 قرص مخدر لعقار "تراماول"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الشرقية، الإسكندرية، بني سويف، قنا، وأسيوط) في مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تحريات مُكثفة وتقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

- ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بالشرقية فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الصالحية بالشرقية وبحوزته (4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- مبلغ مالي - هاتف محمول).

- ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية في كمين أُعد لضبطه بدائرة "قسم شرطة برج العرب" بالإسكندرية وبحوزته (36 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول).

- ضبط (أحد الأشخاص "سبق اتهامه في 15 قضية" مقيم بمحافظة بنى سويف) في كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة الفشن ببني سويف، حال إستقلاله دراجة نارية.. وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار الترامادول- مبلغ مالى- هاتف محمول).

- ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة قنا) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة قنا، حال استقلاله سيارة وبحوزته (كمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جرام- مبلغ مالي- هاتفى محمول).

- ضبط (شخصين مقيمان بأسيوط) في كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة أسيوط، حال استقلالهما دراجة نارية.. وبحوزتهما (150 جرام لمخدر الأفيون- 100 جرام لمخدر الحشيش- 50 قرصا مخدرا - 2 طبنجة و7 طلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض- ميزان- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.