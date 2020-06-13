مصر | إنذار لإلغاء مهرجان القاهرة السنيمائي وإقامته "أونلاين"

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنذار لإلغاء مهرجان القاهرة السنيمائي وإقامته "أونلاين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنذارا رسميا لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم يطالبها بإلغاء مهرجان القاهرة السينمائي بصورته المعتادة وإقامته عن طريق الإنترنت On Line.

وقال أيمن محفوظ المحامي، في إنذاره، إنه أصيب المجتمع العالمي بوباء خطير وهو كرونا مما وضع تحديات أمامنا والمجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على عدم انتشار تلك الجائحة وذلك بعد إعلان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة 42، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 و28 نوفمبر 2020، واستقبال المهرجان طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، بدءا من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي.

وأضاف محفوظ: على الرغم من أننا بين أمرين كلاهما مر بين تقديم رسالة للعالم بأن مصر قادرة على التحدي وإقامة المهرجان وضرورة التأقلم مع الظروف الصعبة الراهنة وبين اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم نشر الوباء فالاختيار صعب للغاية.

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