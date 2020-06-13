مصر | إنذار لإلغاء مهرجان القاهرة السنيمائي وإقامته "أونلاين"

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنذار لإلغاء مهرجان القاهرة السنيمائي وإقامته "أونلاين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنذارا رسميا لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم يطالبها بإلغاء مهرجان القاهرة السينمائي بصورته المعتادة وإقامته عن طريق الإنترنت On Line.
وقال أيمن محفوظ المحامي، في إنذاره، إنه أصيب المجتمع العالمي بوباء خطير وهو كرونا مما وضع تحديات أمامنا والمجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على عدم انتشار تلك الجائحة وذلك بعد إعلان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة 42، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 و28 نوفمبر 2020، واستقبال المهرجان طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، بدءا من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي.
وأضاف محفوظ: على الرغم من أننا بين أمرين كلاهما مر بين تقديم رسالة للعالم بأن مصر قادرة على التحدي وإقامة المهرجان وضرورة التأقلم مع الظروف الصعبة الراهنة وبين اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم نشر الوباء فالاختيار صعب للغاية.
واستطرد بأن إقامة مهرجان القاهرة السنيمائي مع اتخاذ إجراءات الوقاية، قد يزيد من مخاطر انتشار الوباء وبتكلفة ستكون باهظه الثمن ولا تتناسب مطلقا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر علي مصر والعالم أجمع وعلى ضوء ذلك كان لزامًا إيجاد حل وسط يوازن بين وجهتي النظر تلك.
وبما أن مصر حكومة وشعبا سباقين للدنيا كلها في هزيمة كل الصعاب، فإني أطالب سيادة وزيرة الثقافة بأن يكون مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته 42 "أونلاين" أي يكون مهرجان عن طريق شبكة الانترنت.
وأكمل: لا داعٍ لإقامة مهرجان القاهرة السنيمائي هذا العام بصورته المعتادة، ولأن مصر لها دور الريادة دوما في إعطاء المثل والقدوة للعالم كله في التغلب علة مشاكل استعصت علة العالم.
واختتم مقدم الإنذار: إذا لم تستجب وزارة الثقافه لهذا الطلب سوف يتم رفع دعوة مستعجلة ضد وزارة الثقافة لاستصدار حكم قضائي بوقف أنشطة مهرجان القاهرة السنيمائي وتحويله إلى مهرجان عن طريق الإنترنت حفاظا على مصر والمصريين. وعدم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.