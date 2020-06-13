أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددًٍا من المصانع، اليوم السبت، بينها مصنع شركة "يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة" في 6 أكتوبر، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشاد رئيس الوزراء، بالاستثمارات الجديدة التي تم ضخها بالشركة، وبجودة المنتجات المُصدة للعديد من دول العالم.

وأوضح أن الدولة تضع الصناعة على أجندة الأولويات فى هذه المرحلة، وهناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاجتماعات المستمرة مع رجال الصناعة، وكذا الزيارات الميدانية للمصانع، بهدف تقديم الدعم والمساندة لقطاع الصناعة بوجه خاص.

من جهته، قال أشرف بكري، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة "يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة": إن الشركة تحرص منذ بدء ظهور فيروس " كورونا" المستجد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الفيروس بين العاملين، وذلك من خلال توفير جميع المستلزمات التي تتطلبها هذه الإجراءات، والتشديد على الالتزام بها.

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وتابع: "يونيلفر مشرق للصناعة والتجارة"، هي استثمار إنجليزي – هولندي، وتتواجد في مصر منذ قرابة 30 عامًا وتعمل في مجال المنتجات الاستهلاكية السريعة في قطاعات الصناعات الغذائية ومنتجات التجميل والعناية الشخصية ومنتجات العناية المنزلية".

وأكد أن استثمارات الشركة في مصر بلغت نحو 7 مليارات جنيه، منها مليار ونصف جنيه منذ نوفمبر 2016؛ تم تخصيصها لتحديث وزيادة قدراتها الإنتاجية ومضاعفة حجم الإنتاج وزيادة قدراتها التصديرية، ويعمل بالشركة أكثر من 22 ألف عامل بوظائف مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن الشركة تمتلك 5 مصانع في كل من برج العرب ومدينة السادس من أكتوبر، وتقوم بتصدير 50% من حجم الإنتاج الذي يبلغ 180 ألف طن من جميع منتجاتها سنويًا.

وقال: تعد مصانع الشركة في مصر مركزًا إقليميًا لتصدير العديد من منتجاتها، حيث نجحت الشركة في زيادة صادراتها إلى أكثر من 150 مليون دولار سنويًا وأصبحت المركز الإقليمي لتصدير العديد من المنتجات إلى الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى روسيا، وأمريكا، وإنجلترا.

وأكد أن مصنع الشركة الخاص بمنتجات العناية الشخصية يوجد به خط الإنتاج الوحيد بمصانع الشركة في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج معجون الأسنان وتقوم بتصدير إنتاجها منه إلى أكثر من 45 دولة، بالإضافة إلى مصنع إنتاج مسحوق الغسيل والمخصص إنتاجه بالكامل للتصدير والذى افتتح في عام 2015.