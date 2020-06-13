أخبار مصر | "سياحة النواب" تطالب بتعزيز إجراءات وترتيبات استئناف السياحة

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "سياحة النواب" تطالب بتعزيز إجراءات وترتيبات استئناف السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد المسعود، عضو مجلس النواب: إنه لابد من استغلال السوشيال ميديا في تعزيز القوة الناعمة لمصر، وزيادة عناصر الجذب للمناطق السياحية المصرية، بالحديث عن المعالم السياحية وطرق الود في تعامل المصريين مع السائحين.

وأشاد النائب، في بيان اليوم السبت، بهاشتاج «مصر ملهاش زي» والذي انتشر بشكل كبير عبر السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية والذي يتحدث عن المقومات السياحية في مصر، مطالبا بضرورة تعزيز الإجراءات والترتيبات لاستئناف عودة السياحة إلى المناطق الساحلية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن المنظومة السياحية قد عانت الفترة الماضية بسبب وقف الرحلات الخارجية والداخلية، إلا أن رجال الأعمال ومستثمري السياحة كانوا على قدر المسئولية وتحملوا الوضع، ولا بد من تقديم حوافز لهم الفترة المقبلة حرصا على عودة الأمور إلى طبيعتها.

وكان قد دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هاشتاج "مصر ملهاش زي، للترويج للسياحة المصرية، وذلك في إحدى مجموعات السفر الشهيرة التي تضم أكثر من مليون ونصف مشترك من أنحاء العالم "ترافيل إكسبيرنيس".

وفي خلال ساعات تفاعل عدد كبير من مرتادي المجموعة مع الهاشتاج ونشروا صور للأماكن الأثرية والسياحية المصرية، فضلًا عن تجارب بعض السائحين الذين زاروا مصر مؤخرًا.

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وقالت الإعلامية لميس سلامة إن هاشتاج «مصر ملهاش زي» انتشر بشكل كبير عبر السويشيال ميديا والذي يتحدث عن المقومات السياحية في مصر.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع المتفاعلين في هاشتاج «مصر ملهاش زي» يتحدث عن المعالم السياحية وطرق الود في تعامل المصريين مع السائحين.

وكشفت، عن انضمامها إلى ذلك الهاشتاج الذي يروج للسياحة المصرية من أجل التفاعل معه للحديث عن المعالم السياحية.

بينما أشار الإعلامي محمد جاد، خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" المذاع علي قناة صدي البلد، إلى أن هاشتاج «مصر ملهاش زي» انتشر بشكل كبير عبر السويشيال ميديا وتصدر في مصر والوطن العربي وتفاعل معه الجميع وهو يأتي في ظل مساعي الدولة لاستئناف النشاط السياحي وعودة الطيران للمدن السياحية خلال الفترة المقبلة.

وتابع، أن الجهات المختصة سوف تسمح بزيادة نسبة الاشغالات للفنادق الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن القطاع السياحي داعم قوي للدولة المصرية والاقتصاد.