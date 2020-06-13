أخبار مصر | عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت صباح السبت، المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، لليوم الرابع على التوالي، برئاسة الخرطوم، وذلك للتباحث حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة.

يُعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مراقبين دوليين، حيث تم الاتفاق سابقًا على مقارنة الوثائق المتبادلة والتركيز على المفاوضات القادمة بشأن الخلافات العالقة.

وأكدت مصادر، أن أديس أبابا تواصل تعنتها في المفاوضات الجارية منذ عدة أيام، حيث تُصر على استكمال ملئ وتشغيل السد دون حسم النقاط الخلافية مع مصر.

بينما تؤكد القاهرة دائمًا أن المفاوضات هي الحل الأمثل لتلك القضية، لافتة إلى مراعاتها حاجة إثيوبيا للبناء والتنمية، لكن دون المساس بمصالح مصر وحقها التاريخي في مياه النيل.