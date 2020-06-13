أخبار مصر | مقترح برلماني بتنظيم حملة لتشجيع المتعافين من كورونا على التبرع بالبلازما

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقترح برلماني بتنظيم حملة لتشجيع المتعافين من كورونا على التبرع بالبلازما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تشجيع المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم لإنقاذ المصابين بفيروس الكورونا والحالات الحرجة وذلك من خلال تدشين حملات إعلانية تشجعهم علي ذلك، وذلك بعد نجاح تطبيق حقن بلازما المتعافين لبعض المصابين من الحالات الحرجة.

وأوضح متولي في بيان، اليوم السبت، أن التجربة أظهرت نتائج ناجحة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى، وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء، مشيرًا إلى أن الدولة تسابق دول العالم في إيجاد خطوط علاجية جديدة لعلاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا المستجد"، بعد أن تصاعدت معدلات الإصابات بشكل كبير.

وأوضح أن عمل حملة إعلانية كبيرة وشاملة تعمل على حث وتشجيع المتعافين من فيروس كورونا للتبرع ببلازما الدم، نظرًا لما تحتوي عليه بلازما المتعافين من أجسام مُضادَّة للفيروس، وتُسهِم بشكل كبير في إنقاذ الحالات الحرجة منهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن تتضمن هذه الحملة رجال دين بارزين يؤكدون على الحرمة الشديدة لاستغلال الظروف وبيع البلازما بمبالغ باهظة، بعد أن أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى على وجوب تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما، وحرمة الامتناع عن التبرع بغير عذر، وأن الامتناعُ بغير عذرٍ لا يجوز شرعا.