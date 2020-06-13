أخبار مصر | حملة توعية بخطورة كورونا للعاملين في وزارة التضامن (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حملة توعية بخطورة كورونا للعاملين في وزارة التضامن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي؛ بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، حملة توعية مكثفة للعاملين بالوزارة، في إطار الحرص على سلامة العاملين بها من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، والتوعية بالاجراءات الوقائية المعمول بها.ا

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة أسبوعين، خلال الفترة من ٩ إلى ٢٤ من يونيو الجاري، وتُنفذ بمقر الديوان العام، حيث تشمل عددً من لقاءات التوعية للعاملين، من خلال فرق التوعية الصحية بالهلال الأحمر.

وأكدت نها صدقي مدير عام التدريب بالوزارة، أن الحملة تقدم سبل التوعية اللازمة حول طرق انتقال ڤيروس كورونا والوقاية منه، وإجراءات الوقاية، ومخالطة المصابين، وأهمية التعقيم والحفاظ على التباعد الإجتماعى، أعراض الاشتباه، وتصحيح المفاهيم والمعلومات المتداولة حول المرض، إضافة إلى التعريف بمعايير العزل المنزلى.

من جهته، قال رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري: إن تلك الحملة تعد ضمن سلسلة حملات التوعية التي يقدمها الهلال الأحمر للمواطنين بطرق الوقاية من الڤيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الإجتماعي للحد من مخاطر إنتشار العدوى، بالإضافة إلى خدمات التعقيم والتطهير التي يقوم بها الهلال للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الاساسية للجمهور.

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جدير بالذكر أن الهلال الأحمر يقدم خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات، وذلك من خلال 6795 متطوعا تم تدريبهم على ذلك.

يأتي ذلك إنطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

وتتعدد جهود الهلال الأحمر فى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال متطوعيه لتشمل الخدمات الصحية والتطهير والتعقيم والدعم النفسي الاجتماعي للمرضى وأسرهم وتوزيع مهمات غذائية ومساعدات مالية على المتضررين من الجائحة ونشر الوعي الصحي وتنظيم صفوف أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وتوزيع أدوات الحماية الشخصية وتوفير مبنى مخصص كمستشفى للعزل، بالإضافة إلى توفير المستلزمات اللأزمة له.